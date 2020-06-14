Беда в актерском цеху поразила многих артистов. Авария с участием любимца публики Михаила Ефремова никого не оставила равнодушным. Например, Марина Александрова заявила, что не могла сдержать слезы, когда узнала о случившемся.

Беда в актерском цеху поразила многих артистов. Аварияс участием любимца публики Михаила Ефремова никого не оставила равнодушным. Например,Марина Александрова заявила, что не могла сдержать слезы, когда узнала ослучившемся.Популярная актриса Марина Александрова высказаласьпо поводу главной темы недели. Сейчас все активно обсуждают устроенное МихаиломЕфремовым пьяное ДТП. Актер принял наркотики, залил их алкоголем и отправилсякататься по вечерней Москве. Итогом его странных "развлечений" стал труп. Ваварии погиб простой русский мужчина, работавший в курьерской службе.Пройти мимо такой резонансной истории не могла иМарина Александрова. Она призналась, что дня нее случившееся с Михаилом Ефремовымстало настоящим ударом. Своими чувствами артистка в сториз в инстаграм-аккаунте."Трагедия для всех! Я плачу и признаюсь, что тяжело переживаю",– написала Александрова.14 Июн 2020 в 12:47 PDTДо этого большое участие в трагедии Михаила Ефремовавыразила певица Любовь Успенская. Она объяснить вопиющий проступокартиста тяжелым душевным состоянием из-за отсутствия работы на карантине.Артисткапризналась, что незадолго до случившегося виновник смертельного ДТП звонил ей,хотя раньше делал это редко. Успенская укоряет себя, что не почувствовала, чтоЕфремов находится на краю, и не успела помочь ему справиться с депрессией. Впрочем,оправдывать друга она не стала, ведь кутеж артиста стал причиной гибеличеловека.