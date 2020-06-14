Беда в актерском цеху поразила многих артистов. Авария
с участием любимца публики Михаила Ефремова никого не оставила равнодушным. Например,
Марина Александрова заявила, что не могла сдержать слезы, когда узнала о
случившемся.
Беда в актерском цеху поразила многих артистов. Авария
с участием любимца публики Михаила Ефремова никого не оставила равнодушным. Например,
Марина Александрова заявила, что не могла сдержать слезы, когда узнала о
случившемся.
Популярная актриса Марина Александрова высказалась
по поводу главной темы недели. Сейчас все активно обсуждают устроенное Михаилом
Ефремовым пьяное ДТП. Актер принял наркотики, залил их алкоголем и отправился
кататься по вечерней Москве. Итогом его странных "развлечений" стал труп. В
аварии погиб простой русский мужчина, работавший в курьерской службе.
Пройти мимо такой резонансной истории не могла и
Марина Александрова. Она призналась, что дня нее случившееся с Михаилом Ефремовым
стало настоящим ударом. Своими чувствами артистка в сториз в инстаграм-аккаунте.
"Трагедия для всех! Я плачу и признаюсь, что тяжело переживаю",
– написала Александрова.
14 Июн 2020 в 12:47 PDT
До этого большое участие в трагедии Михаила Ефремова
выразила певица Любовь Успенская. Она объяснить вопиющий проступок
артиста тяжелым душевным состоянием из-за отсутствия работы на карантине.
Артистка
призналась, что незадолго до случившегося виновник смертельного ДТП звонил ей,
хотя раньше делал это редко. Успенская укоряет себя, что не почувствовала, что
Ефремов находится на краю, и не успела помочь ему справиться с депрессией. Впрочем,
оправдывать друга она не стала, ведь кутеж артиста стал причиной гибели
человека.