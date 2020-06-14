Резонансное ДТП с участием Михаила Ефремова до сих пор не сходит с первых полос СМИ. Сегодня стало известно, сколько зарабатывал виновник кровавой трагедии.

Резонансное ДТП с участием Михаила Ефремова до сих пор не сходит спервых полос СМИ. Сегодня стало известно, сколько зарабатывал виновниккровавой трагедии.Бравада мертвецки пьяного Михаила Ефремова сразу после смертельного ДТП запомнилась многим россиянам. Тогда актер был под действием наркотиков и алкоголя, однако первое, что пришло ему в голову после сообщения о пострадавшем, это заявление о собственном всесилии.Артист сообщил, что у него очень много денег, и он спокойно вылечит жертву ДТП. Как известно, Сергей Захаров скончался в больнице. А журналисты решили подсчитать, сколько же зарабатывал виновник трагедии.Одним из основных источников дохода Михаила Ефремова были его моноспектакли. За каждое выступление он получал 1-1,5 млн рублей. Кроме того, популярного артиста регулярно приглашали участвовать в корпоративах. Гонорары за "заказники" редко афишируются, но можно предположить, что они соизмеримы стоимости моноспектакля.Также Михаил Ефремов был задействован в ряде спектаклей в театре "Современник". Там он мог получать до 11 млн рублей в год. Антрепризы приносили знаменитости по 300-500 тыс. рублей за выход.По информации "Комсомольской правды", Михаил Ефремов порядка трех раз в год участвовал в съемках фильмов. При этом один его съемочный день стоил около 140 тыс. рублей.Таким образом, по подсчетам журналистов, Михаил Ефремов зарабатывал не менее 3 млн рублей в месяц.При этом на содержании Михаила Ефремова находились немало людей – его жена Софья Кругликова, трое их общих детей, а также бывшая супруга Ксения Качалина и их дочь Анна-Мария.