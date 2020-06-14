Один человек был ранен в ходе конфликта на Новомосковском рынке Екатеринбурга.

Один человек был ранен в ходе конфликта на Новомосковском рынке Екатеринбурга.По данным следствиям, поскандалили двое знакомых на бытовой почве. Ругань перешла в драку, потом ее участники схватились за пистолеты и начали стрелять.Один из оппонентов получил ранение, его отвезли в больницу. Полицейские быстро установили личности стрелков, изъяли один пистолет. Вероятно, второй пистолет был травматическим, но точный ответ будет известен только после экспертизы.Сыщики изъяли съемку с камер, идет разбирательство, которое скорее всего закончится возбуждением уголовного дела по статье "хулиганство с применением оружия", передает ТАСС.