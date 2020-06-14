Максим Виторган и его возлюбленная Нино Нинидзе вновь стали поводом для обсуждения. На этот раз активные дискуссии вызвал лишь один вопрос актера.

Максим Виторган и его возлюбленная Нино Нинидзе вновь стали поводом для обсуждения. На этот раз активные дискуссии вызвал лишь один вопрос актера.Актер Максим Виторган и его молодая избранница Нино Нинидзе, по всей видимости, стали больше времени проводить вместе после смягчения мер по противодействию коронавирусной инфекции в Москве. Знаменитости соскучились по летним прогулкам и времяпрепровождению в уютных заведениях.Виторган обнародовал в своем "Инстаграме" забавно фото, на котором Нинидзе предстала в странной позе. Актриса задрала ноги, сидя перед столом с едой. Экс-супруг Ксении Собчак сопроводил свежий пост насущным вопросом: "А что ты делаешь с собой, чтобы не есть на ночь?".Обращение Виторгана спровоцировало активные обсуждения пользователей Сети. Подписчики знаменитости стали делиться своими мыслями по поводу того, как заставить себя ограничить потребление пищи вечером. Многие методы оказались крайне изобретательными.13 Июн 2020 в 2:36 PDTСтоит отметить, что основная часть комментариев посвящена 28-летней Нино Нинидзе. Подписчики Виторгана отметили, что актриса сияет от счастья, находясь рядом с ним.Напомним, ранее Нино Нинидзе спровоцировала слухи о том, что она . Актриса обнародовала в своем "Фейсбуке" объявление о поиске двухкомнатной квартиры.