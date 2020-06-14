Россиянам не придется собирать и предоставлять справки для получения социальной поддержки: госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, будут сами получать необходимые сведения друг от друга. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Россиянам не придется собирать и предоставлять справки для получения социальной поддержки: госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, будут сами получать необходимые сведения друг от друга. Это касается в том числе и выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Ряд выплат гражданам назначается на региональном уровне, при этом у органов исполнительной власти субъектов нет доступа к некоторым сведениям, чтобы без дополнительного запроса справок у граждан достоверно оценить их потребность в социальной поддержке. Распоряжением премьера перечень информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат, расширен.Речь идет о данных МВД России, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда РФ, Росреестра и ФНС. Распоряжение премьера опубликовано на сайте правительства.Во вторник, 9 июня, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков пообещал устранить за неделю проблемы по оформлению выплат нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Вопрос обсуждался в ходе совещания с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.По словам Котякова, есть проблемы с выплатами на детей в возрасте от 3 до 7 лет: в регионах начался прием заявлений. Сейчас выплата проводится семьям на 523 тысячи детей.Начисление пособий нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет начинается с 1 января 2020 года с учетом первых пяти месяцев 2020 года после подачи заявления в июне. Размер пособия — около 5500 рублей в месяц. Пособия предназначены для 2 миллионов детей.