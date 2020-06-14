ЧП случилось в поселке Октябрьский Вязниковского района.

Мужчина 1978 года рождения и его мать 1955 города рождения погибли на пожаре в частном доме в поселке Октябрьский Вязниковского района Владимирской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.О возгорании частного двухквартирного дома на улице Калинина стало известно около 22:00 в субботу, 13 июня. Пожарные остановили распространение огня, не дав ему охватить половину дома. В сгоревшей части после пожара обнаружили тела погибших.Позднее стало известно, что в уничтоженной огнем части дома жила мать с двумя взрослыми сыновьями. В момент возгорания все члены семьи спали. Соседи вызвали пожарных. Женщина и один из мужчин покинули дом самостоятельно. Позже мать решила вернуться за вторым сыном и не рассчитала своих сил.Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.