Нападающий Эдинсон Кавани и защитник Тиаго Силва покинут Пари Сен-Жермен по окончанию сезона. Эту информацию подтвердил спортивный директор чемпионов Франции Леонардо Араужо.

Нападающий Эдинсон Кавани и защитник Тиаго Силва покинут "Пари Сен-Жермен" по окончанию сезона. Эту информацию подтвердил спортивный директор чемпионов Франции Леонардо Араужо.Контракты уругвайца и бразильца истекают нынешним летом. Клуб не будет предлагать им новых соглашений. Кавани, выступавший за "ПСЖ" с 2013 года, и Тиаго Силва, пришедший в команду годом раньше, будут подыскивать себе новые клубы, сообщает РИА Новости.Также Леонардо не исключил ухода еще нескольких футболистов. Высока вероятность что покинут ряды чемпионов Франции защитники Тома Менье, Левен Курзава и форвард Эрик Шупо-Мотинг.