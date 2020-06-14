Всего инфекцию обнаружили у 1136 жителей региона.

У 27 жителей Костромской области подтвердили коронавирусную инфекцию за минувшие сутки.Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона со ссылкой на областной оперативный штаб. Больше всего новых диагнозов в Костроме - у 11 человек, а также в Буйском районе - девять. Ещё по одному случаю зарегистрировали в Вохме, Антропове, Нерехте, Мантурове, а также в Костромском, Галичском и Красносельском районах.Всего в регионе с начала пандемии число заражений достигло 1136. Но 593 человека уже выздоровели после коронавируса. Сейчас лечение проходит 531 человек, в том числе 78 пациентов госпитализированы. Остальных наблюдают амбулаторно. Трое заболевших подключены к аппаратам ИВЛ.Областные власти напоминают о необходимости строго соблюдать масочный режим.