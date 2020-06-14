Последнее время смертельная авария, которую устроил российский актер Михаил Ефремов, является главной темой в СМИ. Адвокат Александр Добровинский рассказал, какого решения суда ждет семья погибшего.

Последнее время смертельная авария, которую устроил российский актер Михаил Ефремов, является главной темой в СМИ. Адвокат Александр Добровинский рассказал, какого решения суда ждет семья погибшего.Адвокат семьи Сергея Захарова, скончавшегося после аварии, которую устроил отечественный артист Михаил Ефремов, поделился свежими данными о ходе резонансного дела. Он рассказал, ждут ли близкие жертвы смертоносного ДТП какой-либо компенсации от виновника случившегося.По словам Добровинского, он говорил с братом Сергея Захарова, и то, что адвокат услышал, повергло его в шок. Семья погибшего в ДТП курьера не намерена брать от Михаила Ефремова ни копейки. "Это немыслимо", – заявил Добровинский. Более того, извинения актера прозвучали слишком поздно. Как стало известно из эфира программы "Соловьев Live", близкие Захарова их отвергли.При этом больше всего Добровинского шокировало то, что касается ожиданий близких погибшего курьера от исхода дела. Специалист поведал, что спрашивал у семьи Захарова, какого наказания они хотели бы для Михаила Ефремова. Потерпевшая сторона заверила, что полностью полагается на решение суда.12 Июн 2020 в 2:36 PDTКроме того, от Александра Добровинского стало известно, что на него и на его клиентов выливается огромное количество негатива от людей, поддерживающих Михаила Ефремова. Специалист признался, что из-за такого давления складывается ощущение, будто бы семья погибшего Сергея Захарова виновата в случившемся.