Возгорание с последующим взрывом на Казанской базе произошло в пятницу при сливе газа, сообщила пресс-служба ООО Газпром сжиженный газ. Уточняется, что возгорание произошло в 21.56 по Москве при сливе жидкой фазы газа из железнодорожных цистерн в стационарные.

Возгорание с последующим взрывом на Казанской базе произошло в пятницу при сливе газа, сообщила пресс-служба ООО "Газпром сжиженный газ". Уточняется, что возгорание произошло в 21.56 по Москве при сливе жидкой фазы газа из железнодорожных цистерн в стационарные.Ранее сообщалось, что в результате взрыва обрушилась операторная. Один человек погиб, двоих госпитализировали. Локализовать пожар удалось после 10 часов утра субботы.Сейчас угрозы для жизни и здоровья жителей Казани нет, говорится в сообщении.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Прокуратура республики проводит проверку по факту инцидента.