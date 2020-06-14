Популярный певец Влад Сташевский кардинально сменил сферу деятельности и редко появляется на публике. Его последний выход поразил поклонников – некогда кумир миллионов сильно сдал и перестал походить на себя.

Популярный певец Влад Сташевский кардинальносменил сферу деятельности и редко появляется на публике. Его последний выход поразилпоклонников – некогда кумир миллионов сильно сдал и перестал походить на себя.Влад Сташевский был кумиром молодежи 90-х годов.Тогда под его хит "Позови меня в ночи" отплясывали на каждой дискотеке. Современем интерес публики стал ослабевать, и певец практически пропал со сцены.Крах карьеры стал серьезным ударом для звезды90-х. В свое время артист был безумно популярен – о нем мечтала каждая российскаядевушка. Как уверяли близкие к певцу люди, масло в огонь добавила первая женаСташевского. Многие считают, что женщина негативно влияла на любимца миллионов,а после их разрыва певец и вовсе скатился в депрессию и запил.От полного разрушения мужчину спасла новая любовь. Артист вернулся к жизни идаже нашел свое второе призвание. Сейчас секс-символ 90-х занимается утилизациейжидких химических отходов.К счастью многих ценителей таланта некогда популярного исполнителя, иногдаВлад Сташевский дает небольшие концерны. Недавно он появился на передаче "Сегоднявечером" на Первом канале и исполнил любимые песни россиян. При этом многие обратиливнимание на странный вид артиста. Теперь знаменитость носит бородку и усы. Трансформацияобеспокоила поклонников – в целом Сташевский выглядит болезненно. Он исхудал,побледнел и совсем не пышет здоровьем, издание "СтарХит"."Как бы плохо не выглядел, остается все равно Владом Сташевским. Хорош вовсе времена", "Похоже, у Влада серьезное заболевание", "Просто небритый, спроседью, получился вид неопрятный", – теряются в догадках фанаты.