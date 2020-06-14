Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн дал советы о том, как подготовиться ко второй волне коронавируса в России. Прежде всего, он рекомендовал вести здоровый образ жизни.

Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн дал советы о том, как подготовиться ко второй волне коронавируса в России. Прежде всего, он рекомендовал вести здоровый образ жизни.Эксперт заявил, что здоровые люди переносят коронавирусную инфекцию лучше, а само заболевание в основном проходит в относительно легких или средних формах. Также он предположил, что основная нагрузка при второй волне пандемии придется на медицинскую сферу.Остальным россиянам Альтштейн посоветовал "не слишком волноваться" из-за следующей волны эпидемии. По его словам, надо просто "выполнять свои нормальные обязанности".Напомним, ранее медик заявил, что первая волна COVID-19 в России может завершиться в конце июля – начале августа. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.10 Июн 2020 в 12:07 PDTЗа последние сутки выявлен у 8 835 человек. С начала эпидемии выздоровели 280 050 человек, умерли 6 948 пациентов.Показатели смертности от могут быть ниже, чем у стран ЕС, поскольку наша страна наращивала тестирование на COVID-19