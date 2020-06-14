14.06.2020

2020-06-14 10:55:03

Картины великих мастеров появились на деревьях в Костереве

Приглашаем на зарядку для глаз! А точнее пройти тест на знание великих мастеров в экогалерее под открытым небом. Ее создала художница Галина Лысенкова из Костерёва.

Мунк, Марк Шагал, Гоген, Ван Гог и даже Боттичелли - на деревьях Костерёва. И нарисованы они не просто для украшения. Рисунки лечат деревья от морозобоин. Это "проплешины" без коры. Они появляются из-за перепада температур. Деревья становятся уязвимыми - им вредят насекомые, рассказывает эковолонтер Галя Лысенкова.

Галина Лысенкова, эковолонтер:

- Ствол не защищен корой. Из-за того, что ствол корой не защищен, сюда попадает влага, букашки. И поэтому дерево может быть изнутри разъедено или сгнить может изнутри. Поэтому специальным грунтом покрывается, обрабатывается.

Так морозобоина начинает затягиваться. Галя давно участвует в экологических волонтерских проектах. На одном из них, в Измайловском парке в Москве, она научилась особой технологии защиты от морозобоин. Но там волонтеры изображали мультипликационных геров. Девушка решила пойти дальше - что, если знакомить жителей Костерева с известными картинами?

- Мне показалось, что будет интересно, если люди сначала увидят где-то в такой неформальной обстановке картину.. А потом дети, когда увидят в серьезном учебнике , у них сработает память, и будет интереснее изучать. Ну и взрослые. Может, познакомятся, может, обновят какие-то знания.

Самая трудоемкая работа Гали - "Поцелуй" по мотивам Густава Климта, художника-модерниста. Но съемочной группе удалось ее увидеть только украдкой.

- Не было разлива в этом году весной.. И вот он пришел летом. Видимо, природе все-таки нужно свое взять. Поэтому часть картин затопило. Затопило Климта, затопило Шагала.

Галя выбирает художников, которых любит сама. И даже делает к каждой работе куар-коды - с ссылкой на историю создания оригинала. Девушке важно, чтобы проект оставался бесплатным. Особенно для детей, которые интерпретируют картины по-своему и тоже хотят попробовать спасать деревья.

Маша и Даша Корочкины:

- Мне нравится О-о-о-о! - Крик? Да, картина "Крик. - А чем нравятся? - А мне нравится женщина, потому что она такая.. Красивая! Будто это не Галя рисовала, а настоящий художник, который уже тысячу и пять картин нарисовал!

Яна Мальцева:

- Хочу нарисовать что-то молодежное, не такое классическое. Допустим, мультяшных героев. Симпсонов, Смурфиков.

Некоторым работам больше года, поэтому их нужно освежить. Этого ангела, с первого взгляда - будто из сюжета Марка Шагала, девушка придумала сама. Одна из первых работ. Сперва боялась копировать великих мастеров.

- Казалось, у меня не получится.. И я начала с простых. Потом руку набила, в себя поверила, и вот, 14 работ уже есть.

Художница мечтает, чтобы идея и дальше шла по миру. И была доступна для всех. Во имя искусства и экологии.

Анастасия Сахарова. Андрей Синягин. Вести-Владимир.