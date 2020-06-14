Коронавирусом в России заразились свыше 520 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире на 14 июня 2020 года – в материале Дни.ру.
Коронавирусом в России заразились свыше 520 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире на 14 июня 2020 года – в материале "Дни.ру".
За последние сутки коронавирус в России выявлен у 8 706 человек. С начала эпидемии выздоровели 274,6 тысячи человек, умерли 6 829 пациентов.
Показатели смертности от коронавируса в России могут быть ниже, чем у стран ЕС, поскольку наша страна наращивала тестирование на COVID-19. С такой точкой зрения выступила глава Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
По последним данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились свыше 7,65 миллиона человек. От COVID-19 скончались 425 тысяч человек.
В США коронавирусом заразились более двух миллионов человек. В Бразилии выявлено 828 тысяч человек. Россия находится на третьем месте по числу заболевших.
На рынке морепродуктов района Фэнтай в столице Китая Пекине обнаружили коронавирус. Место оцепили военные, они проводят дезинфекцию.
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение самоизолироваться после обнаружения коронавируса у его супруги Елены. При этом глава государства сдал отрицательный тест на наличие инфекции.
Коронавирус в Москве
Заболели – 204 398
Умерли – 3 190
Выздоровели – 119 533
Коронавирус в России
Заболели – 520 129
Умерли – 6 829
Выздоровели – 274 641
Коронавирус в мире
Заболели – 7 650 963
Умерли – 442 880
Выздоровели – 3 910 060
Статистика коронавируса в России и мире на 14 июня 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
204 398
3 190
119 533
Россия
520 129
6 829
274 641
США
2 042 785
117 819
6610 059
Весь мир
7 650 963
442 880
3 910 833
Коронавирус сегодня | | |
| | | | |