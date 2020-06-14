Коронавирусом в России заразились свыше 520 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире на 14 июня 2020 года – в материале Дни.ру.

Коронавирусом в России заразились свыше 520 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире на 14 июня 2020 года – в материале "Дни.ру".За последние сутки коронавирус в России выявлен у 8 706 человек. С начала эпидемии выздоровели 274,6 тысячи человек, умерли 6 829 пациентов.Показатели смертности от коронавируса в России могут быть ниже, чем у стран ЕС, поскольку наша страна наращивала тестирование на COVID-19. С такой точкой зрения выступила глава Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.По последним данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились свыше 7,65 миллиона человек. От COVID-19 скончались 425 тысяч человек.В США коронавирусом заразились более двух миллионов человек. В Бразилии выявлено 828 тысяч человек. Россия находится на третьем месте по числу заболевших.На рынке морепродуктов района Фэнтай в столице Китая Пекине обнаружили коронавирус. Место оцепили военные, они проводят дезинфекцию.Президент Украины Владимир Зеленский принял решение самоизолироваться после обнаружения коронавируса у его супруги Елены. При этом глава государства сдал отрицательный тест на наличие инфекции.Коронавирус в МосквеЗаболели – 204 398Умерли – 3 190Выздоровели – 119 533Коронавирус в РоссииЗаболели – 520 129Умерли – 6 829Выздоровели – 274 641Коронавирус в миреЗаболели – 7 650 963Умерли – 442 880Выздоровели – 3 910 060Статистика коронавируса в России и мире на 14 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква204 3983 190119 533Россия520 1296 829274 641США2 042 785117 8196610 059Весь мир7 650 963442 8803 910 833Коронавирус сегодня | | || | | | |