Предвыборная кампания в Белоруссии в самом разгаре. Президент Александр Лукашенко идет на шестой срок подряд. Конкуренцию ему намерены составить более 10 кандидатов, но лишь у нескольких из них есть шансы побороться за высший государственный пост.

Предвыборная кампания в Белоруссии в самом разгаре. Президент Александр Лукашенко идет на шестой срок подряд. Конкуренцию ему намерены составить более 10 кандидатов, но лишь у нескольких из них есть шансы побороться за высший государственный пост.Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Происходящее в республике многие наблюдатели окрестили "подписной революцией" – люди выстраиваются в многокилометровые очереди, чтобы поставить автограф за выдвижение альтернативных кандидатов. Александр Лукашенко реагирует нервно: президент обещает не допустить Майдана и предупреждает оппонентов, что готов бороться за сохранение власти в своих руках.Реальной альтернативой Лукашенко многие жители республики видят нескольких кандидатов. Они выступают с критикой действующей власти и в случае победы на президентских выборах готовы к изменению политической системы страны.Валерий ЦепкалоПринято считать, что в Белоруссии нет серьезной системной оппозиции – дескать, против Лукашенко выступают лишь маргинальные круги да политические эмигранты. Бывший дипломат Валерий Цепкало опровергает это устоявшееся мнение.Цепкало – человек, который сделал карьеру в политической системе, выстроенной в республике за последние 25 лет. В свое время он был послом Белоруссии в США. Там он посетил Кремниевую долину, после чего задумал создать ее аналог в Белоруссии.В 2004 году по инициативе Цепкало в республике был создан Парк высоких технологий. Название говорит само за себя – в ПВТ сосредоточены крупные технологические и IT-компании.До недавнего времени бывший дипломат не высказывал политических амбиций. Весной он объявил о намерении побороться за президентский пост. Режим Лукашенко Цепкало считает "изжившей себя схемой управления".При этом с несистемной оппозицией экс-дипломат себя не ассоциирует. Цепкало старается создать себе образ технократа, желающего внедрить в государственное управлении Белоруссии западные практики и современные технологии, но без революционных потрясений.Президент будущего - Валерий Цепкало— Svirsky1 (@svirsky1)Виктор БабарикоНеплохие шансы побороться за президентское кресло есть и у бывшего главы "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико. Особенно популярен финансист в социальных сетях и интернет-СМИ: его кандидатуру одобряют около половины опрошенных пользователей.Как и Цепкало, Бабарико критически относится к политической системе Белоруссии. Созданный Лукашенко режим он называет "системой выученной беспомощности". По его мнению, авторитарный стиль руководства главы государства подавляет инициативу на местах, а граждане привыкли, что власть все решает за них.По вопросу интеграции с Россией Бабарико высказывается крайне осторожно: на его взгляд, Москва и Минск при строительстве Союзного государства должны пожертвовать суверенитетом в равной степени. При этом многие упрекают экс-банкира в поддержке националистического движения в республике и финансировании подобных культурных проектов.Виктор Бабарико про провокации Лукашенко.— Анатоль Наўмовіч (@naumpag)Сергей и Светлана ТихановскиеЕсть на президентских выборах в Белоруссии – 2020 и свой "народный кандидат". Блогер, владелец ютуб-канала с более чем 230 тысячами подписчиков "Страна для жизни" Сергей Тихановский быстро приобрел всеобщую популярность, обещая белорусам свободные выборы, борьбу с коррупцией и решение социальных проблем.Но зарегистрироваться кандидатом Тихановскому не удалось. Популярного блогера обвинили в нарушении общественного порядка. Ему грозит до трех лет лишения свободы.Предвыборную эстафету подхватила его супруга Светлана. Она подала в Центризбирком республики документы для регистрации своей инициативной группы. Тихановский же будет руководить предвыборным штабом жены на выборах президента Белоруссии – 2020.Сложно представить ситуацию, когда обычную домохозяйку ставят перед фактом, что она должна стать кандидатом в президенты. При этом её инициативную группу подвергают провокациям и арестам, а мужа посадили в тюрьму. Но она продолжает что-то делать. Тихановская.— Анатоль Наўмовіч (@naumpag)