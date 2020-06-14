Идею французского лидера Шарля де Голля о создании Большой Европы от Атлантики до Урала без разделительных линий и блокового противостояния забывают на Западе, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Идею французского лидера Шарля де Голля о создании Большой Европы от Атлантики до Урала без разделительных линий и блокового противостояния забывают на Западе, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В своей статье, написанной в честь 130-летнего юбилея прославленного генерала для Revue Politique et Parlementaire, глава МИД дает оценку результатам политики "натоцентричности" и напоминает: в Москве не раз предлагали объединить усилия, чтобы повысить эффективность экономик и заложить основу общей безопасности.Россия сделала все, чтобы Европа встала на путь процветания и устойчивого развития, напоминает Лавров. По его словам, де Голль всегда был сторонником выстраивания взаимоуважительных отношений с Москвой. Подтверждение тому — советско-французский договор о союзе и взаимной помощи, заключенный в 1944 году. "Однако после отставки де Голля в 1946 г. и начавшейся холодной войны потенциал соглашения оказался нереализованным", — указал Лавров.В начале 1990-х годов появился исторический шанс на воплощение благородных замыслов де Голля, в том числе об объединении континента. Именно наша страна предложила заключить Договор о европейской безопасности и приступить к совместной работе по созданию общего пространства мира, стабильности, широкого экономического и гуманитарного сотрудничества от Атлантики до Тихого океана.