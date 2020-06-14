Московский Локомотив заинтересован в приглашении защитника Аркадиуша Рецы, выступающего за итальянский СПАЛ. 24-летний футболист принадлежит другому итальянскому клубу - Аталанте.

Московский "Локомотив" заинтересован в приглашении защитника Аркадиуша Рецы, выступающего за итальянский СПАЛ. 24-летний футболист принадлежит другому итальянскому клубу — "Аталанте".Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Локомотив" уже встречался с представителями футболиста. Возможно, в ближайшие время начнутся переговоры. Ориентировочная стоимость поляка — 8 миллионов евро.Реца перешел в "Аталанту" из клуба "Висла" (Плоцк) в 2018 году. В текущем сезоне Аркадиуш был отдан в аренду СПАЛу. На счету защитника 18 встреч в нынешнем чемпионате.