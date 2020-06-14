Телеведущая прокомментировала пьяное ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов. Она заявила, что скончавшийся водитель Сергей Захаров пожертвовал своей жизнью ради спасения души актера.

Телеведущая прокомментировала пьяное ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов. Она заявила, что скончавшийся водитель Сергей Захаров пожертвовал своей жизнью ради спасения души актера.Весьма спорное заявление экс-участница шоу "Дом-2" опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Виктория Боня отметила, что увидев Сергея Захарова, поняла, что он светлый человек. А вот, посмотрев на Михаила Ефремова, осознала, что он просто умирает.Она выразила надежду на то, что артисту хватит мудрости понять, что своей смертью спас его. "Он пришел в этот мир, прожил свою жизнь, подарил своим детям жизни и ушел, спасая душу такого как Ефремов", – считает теледива.Россияне отреагировали на слова Виктории Бони резко негативно. В комментариях в Сети они возмутились такой точке зрения звезды телестройки. "Как говорится: "лучше жуй, чем говори", "Это что еще за заявление?", "Похоже, наша богема сошла с ума", – облили помоями в комментариях светскую львицу.27 Ноя 2018 в 6:40 PSTНапомним, трагедия произошла ночью 8 июня. Пьяный Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице. Актер был отправлен под домашний арест.Одним из условий домашнего ареста стал запрет на пользование любыми средствами связи и интернетом. Также запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников и работников следствия.