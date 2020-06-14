Английский Манчестер Юнайтед проявляет заинтересованность в лучшем бомбардире чемпионата Италии, нападающем римского Лацио Чиро Иммобиле. В Манчестере планируют приобрести форварда в нынешнее трансферное окно.

Английский "Манчестер Юнайтед" проявляет заинтересованность в лучшем бомбардире чемпионата Италии, нападающем римского "Лацио" Чиро Иммобиле. В Манчестере планируют приобрести форварда в нынешнее трансферное окно.Официально представители "Юнайтед" пока не обращались в "Лацио" по поводу приобретения игрока. Как сообщает Calcio Mercato, в "МЮ" рассматривают Иммобиле в качестве замены ушедшему ранее в "Интер" Ромелу Лукаку.Оценивающийся порталом Transfermarkt в 40 миллионов евро Иммобиле в текущем сезоне является лучшим бомбардиром Серии "А". В 26 матчах турнира он отметился 27 голами и семью результативными передачами.Его действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.