Домашнее насилие должно быть единственной причиной изъятия детей из семьи, заявил в эфире телеканала Россия 24 глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. А вот материальные трудности должны стать поводом позаботиться об этой семье.

Домашнее насилие должно быть единственной причиной изъятия детей из семьи, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Он считает, что органы опеки в России в ряде случае к своим обязанностям подходят несколько формально. "Мы часто слышим о том, что произошла какая-то трагедия в семье, при этом органы опеки на эту семью не обращали никакого внимания", — признал архиерей.В эфире программы "Церковь и мир" Иларион пояснил, что причины изъятия детей должны быть действительно серьезными. Например, алкоголизм одного или обоих родителей, причем ребенок систематически подвергается насилию с их стороны, а его жизни и здоровью угрожает серьезная опасность. А вот материальные трудности не должны быть поводом изымать ребенка, считает митрополит. Наоборот – подобная ситуация должна стать поводом позаботиться об этой семье и создать условия для развития детей в ней. И родители не должны воспитывать детей с оглядкой на каких-то посторонних лиц, которые могут вторгнуться в их жилища и отнять детей.