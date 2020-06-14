Более 70 процентов москвичей не готовы заменить свой паспорт приложением с QR-кодом, показал недавний опрос. Возможные причины объяснил в программе Церковь и мир на телеканале Россия 24 председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион.

Более 70 процентов москвичей не готовы заменить свой паспорт приложением с QR-кодом, показал недавний опрос. Возможные причины объяснил в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион.По его мнению, люди не доверяют электронным заменителям привычных документов. Например, мы все родились с представлением, что у каждого человека должен быть бумажный паспорт. Его можно потерять, но можно и восстановить, отмечает Иларион."А эти электронные коды — никто толком не знает, как они будут действовать, что за этим будет скрываться, кто это будет контролировать. Тем более, что мы постоянно слышим то об утечке банковских данных, то об утечке какой-то личной персональной информации", — говорит он.У людей возникает справедливое недоверие к этим инициативам, отмечает глава ОВЦС. По его мнению, требуется серьезная разъяснительная работа, чтобы такие инициативы стали вызывать больше доверия."Но пока что общество явно не готово к тому, чтобы заменять паспорта на электронные коды", — считает он.