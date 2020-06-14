Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов свой следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате проведет против мексиканского бойца Яира Родригеса. Бой будет претендентским.

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов свой следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате проведет против мексиканского бойца Яира Родригеса. Оба спортсмена будут претендовать на титульный бой в полулегком дивизионе.О следующем сопернике Магомедшарипова сообщил его менеджер Ризван Магомедов: "Такой бой в разработке. Нам предложили Родригеса, поскольку Холлоуэй и Волкановски проведут между собой реванш. Поэтому мы будем драться с Яиром. Это априори будет претендентский бой, ведь у обоих бойцов хорошие победные серии, победитель будет драться за титул", — цитирует менеджера ТАСС.Напомним, что предыдущий свой бой Забит проводил в ноябре 2019 года и тогда одержал победу над американцем Келвином Каттаром. После того успеха он заявил о готовности биться за титул, но ждал в соперниках Холлоуэя или Волкановски, но те накануне объявили о проведении второй очной встречи.Всего в активе Магомедшарипова 18 побед из 19 проведенных поединков. Родригес же выиграл 13 боев при двух поражениях.