Юлия Высоцкая рассказала, как ее семья справляется с тяжелым, кризисным временем. Оказалось, что из-за карантина знаменитостям приходится даже голодать.

Юлия Высоцкая рассказала, как ее семья справляется с тяжелым, кризиснымвременем. Оказалось, что из-за карантина знаменитостям приходится дажеголодать.Актриса Юлия Высоцкая уже много лет счастлива в браке с режиссером Андреем Кончаловским. На время карантина влюбленные закрылись в загородном особняке, где развлекаются, как могут.Знаменитость призналась, что много времени проводит на кухне. По ее словам, муж не заставляет любимую торчать у плиты – активно кулинарничать звезда решила сама. Артистка отлично готовит, так что нередко супруги переедают. Как призналась Юлия Высоцкая, она печет булки даже по ночами. Такой праздник живота приходится чередовать с голодовкой."Но мы запойные – если мы едим какую-то еду, то это длится, например, неделю", – откровенничает акриса.От такого изобилия немудрено растолстеть, так что пиры сменяются интенсивными тренировками и строгой диетой"Я действительно много занимаюсь спортом, а еще мы голодаем", – поделилась с фанатами Юлия Высоцкая.О том, как звездное семейство проводит карантин, актриса рассказала в передаче "Сегодня вечером" на Первом канале.Стоит отметить, что в семействе Кончаловского и Высоцкой действительности серьезно относятся к еде. Так, в преддверии пандемии и всероссийского карантина великий режиссер посоветовал россиянам запастись консервами на три месяца.13 Июн 2020 в 1:27 PDT