Известный дизайнер Александр Арутюнов раскритиковал и высмеял Стаса Костюшкина за его откровенное признание о сексуальном насилии в детстве. Он считает, что настоящий мужчина не должен был рассказывать подобное широкой публике.

Известный дизайнер Александр Арутюнов раскритиковал и высмеял Стаса Костюшкина за его откровенное признание о сексуальном насилии в детстве. Он считает, что настоящий мужчина не должен был рассказывать подобное широкой публике.Трагедия произошла с будущим артистом, когда ему было восемь лет. Арутюнов подчеркнул, что его слова адресованы не ребенку, а взрослому мужику."Не имеет права так себя вести и говорить на всю страну подобные вещи. Даже если это с тобой случилось, и ты подчеркиваешь, что у тебя страхи", – отметил дизайнер. Он предложил Стасу Костюшкину поработать с психологом. А крича о своей проблеме, по его мнению, исполнитель подвергает насмешкам и опасности свою семью и детей.Александр Арутюнов считает, что в России не осталось "нормальных мужиков". Он считает, что сейчас все поголовно плачут и рассказывают о себе подобные истории ради хайпа. Также он отметил, что представители сильного пола разучились открывать девушкам дверь и следовать другим нормам этикета.20 Авг 2019 в 12:49 PDTКроме того, дизайнер признался, что для него семья и близкие всегда была на первом месте: он бы никогда не стал рассказывать о таком, так как это отразится на них. Отметим, ранее Стасу Костюшкину не понравился ролик Ксении Собчак, которая его высмеяла. Он заявил в соцсети, что никогда не думал, что тема педофилии будет поднята на смех.Напомним, ранее Ксения Собчак выпустила ролик, где в шутливой форме обсудила последние новости в рамках шоу "Осторожно: новости!", упомянув историю 48-летнего , которую он озвучил в ютуб-проекте "Алена, блин". Ему пришлось столкнуться с настоящей трагедией – он подвергся домогательствам со стороны мужчины. Долгие годы певец хранил страшную тайну в себе.