Певица Пелагея совсем недавно пережила предательство любимого мужчины. По слухам, именно измены мужа Ивана Телегина стали причиной развода очередной звездной пары. Теперь поклонники удивляются, как сильно изменилась артистка после жесткого удара судьбы.

Певица Пелагея совсем недавно пережила предательство любимого мужчины. Послухам, именно измены мужа Ивана Телегина стали причиной развода очередной звезднойпары. Теперь поклонники удивляются, как сильно изменилась артистка после жесткогоудара судьбы.О печальном событии в семье Пелагеи стало известно всего полгода назад – ееидеальное с виду семейство распалось. Даже общий ребенок не смог удержать парупевицы Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным от краха.При этом многие поклонники были готовы утешать артистку и помогать ейсправиться с горем. Но, судя по всему, это вовсе не требуется. После развода непрошло и года, а Пелагея уже выглядит лучше, чем в браке с гулящим спортсменом. Об этом наглядно свидетельствуют свежие кадры, размещенные красавицей.Подписчиков поразил похорошевший вид певицы. Некоторые россияне предложили, чторазрыв и вовсе пошел ей на пользу.На новой фотографии Пелагея красуется в голубом брючном костюме и белой блузке,дополнили образ модные очки. Стройная девушка выглядит посвежевшей иотдохнувшей – на ее лице невозможно заметить и тени грусти.12 Июн 2020 в 9:04 PDT"Будто и не было развода, вы такая суперская. Не устаю вами восхищаться", "Невероятнокрасивая", "Опять на гречке и воде сидела" – поддерживают любимицу фолловеры.14 Июл 2019 в 10:08 PDTНапомним, о разводе Пелагея и Иван Телегин заявили в конце прошлого года. Тогдаже мужчину не раз видели с красоткой-блондинкой Марией Гончар. Многие фанатыуверенны – именно эта девушка стала разлучницей звездного семейства.