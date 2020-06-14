На Кубани губернатор Вениамин Кондратьев объявил об усилении контроля на въезде из других субъектов, но отменил пропуска внутри региона.

На Кубани губернатор Вениамин Кондратьев объявил об усилении контроля на въезде из других субъектов, но отменил пропуска внутри региона. То есть туристов проверили на въезде — и отдыхай. Тем более что право принимать гостей получили гостиницы вместимостью до 50 номеров. Что надо знать туристам, собирающимся в Геленджик и его окрестности?Городские пляжи Геленджика официально открылись. Они еще не успели высохнуть после утренней грозы, а на них уже разместились сотни отдыхающих. Для курортных городов пока остаются в прошлом полностью заполненные пляжи, тысячи людей на набережной, водные аттракционы и разноголосье кафе. Сегодняшний отдых — спокойный и размеренный, с соблюдением безопасной дистанции. И после каждого гостя шезлонги будут проходить санобработку. По пляжу уже расставили зонты. Зону купания проверили водолазы."Мы вложим все силы, все возможности для того, чтобы максимально организовать все и встретить гостей", — сказал Андрей Гришай, администратор пляжа.В столовых друг от друга отодвинули столы — для соблюдения безопасной дистанции. Несмотря на то что запуск гостиниц с соблюдением новых требований обходится отельерам недешево, цены многие обещают держать на уровне прошлого года."Очень рады тому, что появилась возможность открыться. Бронирования идут очень активно", — отметила управляющая отелем Анна Рябинина.Медленно, но верно курорты становятся похожими на себя прежних. Парки и набережные наполняются любителями прогуляться и прокатиться. Заработали музеи, правда, пока по предварительной записи. Водители спустя 2 месяца езды по спецпропускам начали передвигаться между городами и районами свободно.От палящего солнца теперь можно спрятаться на террасе — летние кафе и рестораны открылись. Города впервые за последние годы так поздно — в июне — включили фонтаны.Курортные города будто проснулись. За то время, что Краснодарский край был на карантине, сюда не приехали почти полтора миллиона туристов. Многие перенесли бронирования на июль. Так что в следующем месяце курорты ждут привычного летнего пика.