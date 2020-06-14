Сегодня, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется и можно уже оглядеться, собеседник Вестей в субботу - тот, кто входит в число ста самых смелых россиян. Академик Малеев - тот, кто победил не одну вспышку холеры, чумы и так далее.

Сегодня, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется и можно уже оглядеться, собеседник "Вестей в субботу" — тот, кто входит в число ста самых смелых россиян. Академик Малеев — тот, кто победил не одну вспышку холеры, чумы и так далее. С ним — о том, откуда эпидемии берутся. А мой соавтор вновь — руководитель новостной ленты агентства "Спутник" в Латинской Америке Илана Брескер.Наш герой — тот, карьера которого начиналась в 1965-м. Тогдашняя вспышка холеры в Индии (также и в советской Каракалпакии, в Узбекистане) сопровождалась смертностью в 20-25%. Но когда через пять лет вспышка была на Черном и Средиземном морях, то, к удивлению Запада, смертность в СССР была ниже, чем в Италии. Спасал людей новый, отличный от американского раствор от обезвоживания, придуманный Виктором Малеевым.- У меня, например, больная, которой я ввел 120 литров жидкости. Вы можете понять, 12 ведер! Пять дней я лил. Она потеряла литров 60-70, — вспоминает академик Виктор Малеев, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.- Выжила?- Естественно, выжила.Сейчас мало кто помнит, что когда-то у советской стратегической авиации была база на Африканском Роге, в Сомали. И уже совсем никто не помнит, что на той базе балы вспышка холеры. Тогда-то Малеев и пришел к своему раствору. И спасал потом и вокруг.Я в Кении подбирал трупы, практически холодные, я их оживлял, — рассказал ученый.- Мы смотрели ваши фотографии, где вы в Африке. Вы надеваете противочумный костюм.- Да.- Меня совершенно поразила фотография, где вы во Вьетнаме осматриваете ребеночка с бубонной чумой.- Во Вьетнаме есть регионы, где бубонная чума, как грипп.Кстати, о Вьетнаме, где прошла столь кровопролитная война с американцами. Оттуда чума чуть не пришла в СССР вновь. Рассказ о том, что до сих пор знали только посвященные.- Лето. В 4-м управлении объявляют, что есть случай чумы. Можете представить, что это такое?! – вспоминает Малеев.- Правительственное медицинское управление.- Да. И там — чума. Это же ЧП! Зовут меня, потому что до этого я не был там. Для того, чтобы быть консультантом в 4-м управлении, надо иметь соответствующую биографию до какого-то поколения. А я – детдомовский. Папа мой на фронте погиб. Нужно было, чтобы я нашел могилу своего отца, иначе меня не брали в 4-е управление.- Советский бред.- Да. Ну, что я мог? Все равно вызвали. Что произошло? В каких-то глухих районах Вьетнама, где американские базы были, в лесных районах, у людей этот бубон постоянно, они с этим всю жизнь живут — и ничего. Конечно, если человек расслабленный, этот бубон может распространиться по крови. Палочка может выйти чумная из этого бубона и вызывать другие разновидности – легочную и так далее. И вот решили коммуниста какого-то старого, партизана, из Вьетнама пригласить в Советский Союз, чтобы он отдохнул в Крыму. Пожилой человек приехал. Его поместили в гостиницу "Октябрьская" и стали обследовать. В Москве, На Якиманке. ЭКГ, общий анализ крови… Чтобы он поехал потом в Крым, в этот санаторий. И вдруг у этого человека температура повышается. Там, значит, слава Богу, работала очень опытная доктор, которая видела чуму в Астрахани. Она говорит: "Это — чума". Тут начинается скандал. Какая чума?! Я приехал, посмотрел и говорю: "Да, я согласен с ней, что это — чума". / Меня вызвали куда-то и говорят: "Молодой человек, вы подумайте, что вы сказали Чума в 4-м управлении, вы только подумайте!" В общем, всех, кто этого больного обслуживал, я изолировал на Соколиной горе. Всех стал проверять. Но, слава Богу, вьетнамская чума, она менее распространенная, чем, например, монгольская. Слава Богу, ни у кого ничего не было. Он, естественно, умер, этот человек. Его похоронили в Москве, засыпали хлоркой.Где он только ни спасал человечество. Сам-то он такой откуда? Детдомовец. Отец погиб на фронте. В детстве в Средней Азии сам чем только ни переболел. А нынешний коронавирус доказал его давнишнюю мысль: развитые страны рано решили, что победили природу.- Мы вообще понимаем, откуда эти эпидемии берутся? Вот живет где-то этот микроб, потом – раз, и он выстреливает.- Природа. Многие берут на себя такое право, что они способны создавать микробы и ими управлять. Но, к сожалению, человек даже сам собой управлять не может. Иван Владимирович Мичурин говорил: "Нам не надо ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача". Мы, наверное, много взяли. Может, где-то навредили природе, — считает академик Малеев.Так почему природа ведет себя так по-разному? И где ошибки совершает человек? Отдельная тема — Южная Америка. Там кроме того ужаса, который сейчас творится в Бразилии, где с вирусом решили особенно не бороться, из глубин континента, где так нещадно вырубают леса, вновь явила себя такая зараза, как желтая лихорадка. Что еще готовит себе человечество?Видавшие виды рельсы, рассохшиеся шпалы — сегодня состояние железнодорожных пассажирских перевозок в Южной Америке оставляет желать лучшего. Когда эти пути строили в XIX веке, казалось, что будущее – блестящее. Если бы только первыми "пассажирами" железных дорог не стали усопшие.Знаменитая в Южной Америке картина "Эпизод желтой лихорадки в Буэнос-Айресе в 1871 году". Свидетель эпидемии, классик южноамериканской живописи Хуан Мануэль Бланес изобразил реальный случай: только-только умерла молодая иммигрантка, над ней стоят бессильные врачи, в тени — скончавшийся за несколько часов до этого муж семейства, а на полу к груди матери тянется ребенок."Население Буэнос-Айреса составляло тогда 108 тысяч человек. Умерли 14 тысяч, то есть каждый десятый", — рассказал Алехандро Хименес Родригес, историк, советник Министерства образования и культуры Уругвая.Всех погибших и удавалось вывозить только по железной дороге. По два поезда в день.- Много ли вам попадается людей, заболевших желтой лихорадкой, которые, несмотря на то что деньги у них есть и они могут себе позволить путешествия в джунгли Южной Америки, не думают о прививке?- Да, попадаются такие. Некоторым везет. Там три типа очагов при желтой лихорадке существуют. Если люди ходят в Амазон, в густые леса тропических зон, то там "резервуарами" являются обезьяны, опоссумы, ленивцы, муравьеды и так далее. Но есть и другие очаги – городские, — пояснил Виктор Малеев.И ведь все это давно известно. Но что же у людей такая дырявая память?! А ведь и совсем новая лихорадка Зика — это когда рождаются дети с маленькими головами — оказывается, проблема лишь позабытая.- B 1947 году в Уганде впервые нашли этот вирус, охарактеризовали, — сказал Малеев.- Что, как правило, является толчком к эпидемии?- Сложно сказать. Природные условия определенные. Например, в этом случае — известный феномен Эль-Ниньо.- Потепление климата?- Комары.От них и в наших широтах может быть и лихорадка Зика, и малярия, и желтая лихорадка.Название "желтая лихорадка" придумали английские врачи на Карибах. Еще говорили "желтый Джек". В Южной Америке испанцы чаще говорили "черная рвота" — черной ее делала кровь. И именно на испанском впервые прозвучало предположение о том, что передается болезнь определенным видом комаров.С таким докладом в 1881 году выступил кубинский врач Карлос Финлэй. Но если в Гаване после этого комаров изморили — желтую лихорадку победили еще в XIX веке — то уже в ХХ при строительстве Панамского канала поначалу про комаров то ли забыли, то ли сэкономили на осушении болот. В результате — 15 тысяч роковых укусов и 15 тысяч смертей.Да и ладно бы с ней с желтой лихорадкой где-то там. Наши люди здесь пытаются оспорить необходимость прививаться.- От кори есть вакцина, но люди не прививаются, — отметил Виктор Малеев.С кем же можно сравнить таких мракобесов? Академик Малеев первым делом приводит пример африканской Нигерии, где так любят мясо диких животных и так не любят прививки.- Вуду, шаманы… В Бангладеш, когда я делал прививки от холеры, считали, что это придумали белые, чтобы не была высокая рождаемость. И нас загоняли там и говорили: "Вы хотите, чтобы у нас детей не было?!" Все продолжается. Сейчас в Пакистане — 50 случаев полиомиелита. В Афганистане — это понятно – война, — констатирует Малеев.Про Афганистан. Когда туда вошли советские войска, то оттуда сюда переметнулась малярия, просто тогда эту вспышку засекретили. И во все времена спутник войн — все та же желтая лихорадка.- Очень крупная вспышка в 1961-1962 годах была в Эфиопии. Там военные действия шли. 200 тысяч человек заболели, 30 тысяч умерли, — вспоминает Малеев.Была и самая страшная эпидемия, вызванная войной.Уругвай — маленькая страна. Но здесь самый большой в Южной Америке парламент. И история обширнейших парламентских дебатов включает и такую экзотическую тему: как бы Уругваю вернуть трофеи, полученные в войну с Парагваем?В Европе про ту войну знают мало: на Парагвай тогда напал Тройственный альянс Уругвая, Аргентины и Бразилии. То был первый в современной истории геноцид: погибли 90% парагвайцев. С последним отрядом обороняющихся погиб президент страны. Отомстил за них… комар."Одна из теорий состоит в том, что комаров с желтой лихорадкой в Уругвай завезли не на торговых судах, а солдаты Тройственного альянса, которые вернулись из Парагвая. В Буэнос-Айресе народу погибло столько, что тела не успевали вывозить", — отметил Алехандро Хименес Родригес.Прошло много лет. Человечество устремилось в космос, освоило атом. Но ко времени коронавируса подошло никак не менее беззаботно. А, увлекшись прогрессом, не думало о его обратной стороне.- Болезнь легионера, связанная с кондиционерами. Есть особые болезни у космонавтов. Болезни автомобилей есть, инфекционные и так далее, — пояснил академик Малеев.- А привычки, которые меняются у людей, например, раньше в основном прокалывали уши, а сейчас стали пирсинг делать…- Да, конечно.- Татуировки.- Да что вы, даже линзы надевают. Пирсинг. Сибирскую язву заносили с этим. Я уже не говорю о наркотиках. Конечно, все это сильно влияет.Так можно ли победить эпидемии? Академик-изобретатель раствора против самой холеры, повидавший такое, что большинству из нас и в страшном сне присниться не может, сначала говорит: "Да, можно победить". Но потом с высоты опыта делает важную оговорку: "Нет, мы не победим. Природа сама очень разумная. Я не видел ни одной инфекции, где бы умирали 100%. Таких инфекций нет. Даже чума, которая была, в Средние века. Люди не умирали 100%. Все равно такого не будет. Так создано природой. У природы есть циклы какие-то. Это по своим законам возникает, которые мы еще не знаем. И по своим законам исчезает".Но чтобы ускорить этот процесс, нужны и наша самодисциплина, и, конечно, вакцинация, и лекарства. Успехов нашим ученым. Нет, не в войне с природой, а в ее познании.