Футболист Александр Кокорин рассказал, повлияло ли на его личность время, проведенное в колонии. По словам спортсмена, ему приходилось тяжело в неволе.
Кокорин поведал, что тюрьма его ..
Футболист Александр Кокорин рассказал, повлияло ли на его личность время, проведенное в колонии. По словам спортсмена, ему приходилось тяжело в неволе.
Кокорин поведал, что тюрьма его ничему не научила, поскольку о самых важных вещах в жизни он знал и до этого. Кроме того, футболист пожелал всем людям никогда не попадать в ситуации, которые могли бы обернуться лишением свободы, передает StarHit.