В период самоизоляции многие звезды наконец-то увиделись со своими родственниками и успели переждать бушующую пандемию коронавируса в семейном кругу. Как оказалась, такая картина не всегда выглядит красочной. Вот, например, Татьяна Судец уже мечтает поскорее съехать от единственной дочери и внуков.

В период самоизоляции многие звезды наконец-то увиделись со своими родственниками и успели переждать бушующую пандемию коронавируса в семейном кругу. Как оказалась, такая картина не всегда выглядит красочной. Вот, например, Татьяна Судец уже мечтает поскорее съехать от единственной дочери и внуков.Советская телеведущая уже около двух месяцев живет в своем загородном доме. Несмотря на то, что Татьяна Судец проводит время в кругу семьи и общается с родными, такой распорядок дня ей заметно поднадоел. Артистка призналась, что порядком устала и просит уединения.Татьяне пришлось знатно постараться, чтобы немного отвлечься от семейных забот. В процессе поиска нового жилья, телеведущая пригласила Татьяну Барбье и команду дизайнеров шоу "Идеальный ремонт" Первого канала, которая помогла бы ей найти место для уединения.Судец уверяет, что очень любит своих родственников, но постоянное нахождение внуков на даче мешает ей уделять время себе: покопаться в саду, вырастить цветы и парочку яблонь. Телеведущая признается, что постоянно нужно следить за внуками и на такие увлечения просто не хватает сил и времени. Ведь совмещать сразу несколько обязанностей для Татьяны уже тяжело. Не всегда получается быть хорошей бабушкой, которая качественно наводит порядок во всем доме."Я на карантине уже озверела от внуков", – заявила Судец.Стоит отметить, что раньше на участке Татьяны располагалась баня, которая превратилась в детскую площадку и зону отдыха для внуков. Дизайнеры передачи поставили перед собой задачу сохранить это пространство и сделать его более функциональным. А для того, чтобы внуки Татьяны Судец могли активнее проводить время на даче, для них построили мини-городок с горкой и домиком – а основание сделали из безопасной резины.Главное перевоплощение, конечно же, произошло с личным пространством советского диктора. Профессионалы вспомнили о существовании любимой бани Татьяны и усовершенствовали этот уголок. Команда "Идеального ремонта" привезла из Новосибирска специальный чан – вода в нем может быть холодной, а когда нужно, нагреваться через печку.