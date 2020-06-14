9 июня стало известно о том, что Анатолий Трушкин скончался в больнице из-за коронавируса. Писатель долгое время боролся с тяжелой болезнью и до последнего шутил с медицинским персоналом. На похоронах близкие друзья сатирика рассказали, что незадолго до смерти он стал жертвой мошенников.

9 июня стало известно о том, что Анатолий Трушкин скончался в больнице из-за коронавируса. Писатель долгое время боролся с тяжелой болезнью и до последнего шутил с медицинским персоналом. На похоронах близкие друзья сатирика рассказали, что незадолго до смерти он стал жертвой мошенников.В Москве состоялась прощальная церемония с Анатолием Трушкиным. Еще в мае сатирик был госпитализирован и три недели провел в реанимации. Вдова писателя отмечала, что Трушкин шел на поправку и долгое время убеждал всех вокруг, что чувствует себя намного лучше. Но подобное состояние оказалось мнимым, и сатирик не смог справиться с тяжелой формой коронавируса.Проститься с Анатолием Алексеевичем пришло много коллег и друзей писателя. Во время траурной церемонии многие из них узнала ужасающий факт: Трушкина обманули на деньги."Просто развели на деньги, посулив надежность вложений и хороший процент. В полиции заявление о мошенничестве приняли, сказали, что это не первое обращение, что об этих проходимцах знают, но на этом все закончилось", – рассказал об открывшемся факте музыкант Юрий Лоза.Певец отметил, что крайне недоволен работой правоохранительных органов. По мнению Лозы, ситуация кажется еще печальнее, чем с экранов телевизоров: если в бесчисленных сериалах проницательные сыщики непременно выводят преступников на чистую воду, то в реальной жизни все выглядит не так радужно и нарядно. Юрий Лоза был удивлен тем, что история сатирика ничуть не затронула полицию. Службы даже не посчитали нужным уточнить все подробности у писателя.Несмотря на то, что Анатолий Алексеевич был достаточно знаменитым, он никогда не жил на широкую ногу. Более того, Юрий Лоза рассказал, что писатель был вечным бессеребреником, и эти деньги откладывались на тот самый черный день, который не преминул нагрянуть.Напомним, что певец обратился за помощью к поклонникам на своей странице "Вконтакте" и уточнил, есть ли у него в друзьях люди, связанные с правоохранительной системой и способные помочь безутешной вдове вернуть свои сбережения.