Пожар на газораспределительной станции в Казани локализован, об этом сообщили в МЧС региона. Один из резервуаров загорелся после взрыва в здании операторной. В результате ЧП один человек погиб, двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Пожар на газораспределительной станции в Казани локализован, об этом сообщили в МЧС региона. Один из резервуаров загорелся после взрыва в здании операторной. В результате ЧП один человек погиб, двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.Этой ночью улица возле газораспределительной станции в Казани была самой оживленной – именно сюда, к месту взрыва один за другим подъезжали экипажи пожарной охраны. Дальше остальным въезд воспрещен, находиться внутри опасно для жизни.Взрывом разрушило операторную. Из-под ее обломков достали двух человек, один из них погиб, второго госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ликвидацией последствий занялись почти 200 спасателей. Им нужно было погасить столб пламени, который взвился на высоту в 50 метров.Сложностей в работе пожарных добавлял еще и тот факт, что совсем рядом, почти вплотную к очагу возгорания располагаются остальные цистерны с газом, возможно, тоже полные. Видно, что одновременно задействованы сразу несколько машин, некоторые из гидрантов поливают соседние хранилища, делается это для того что бы их остудить. К утру высоту пламени удалось уменьшить до нескольких метров. 23 соседние цистерны все это время охлаждались лафетными стволами, которые постоянно лили на их стенки воду."Охлаждение проводится эффективно. Поверхность в котлах каждой цистерны, каждого резервуара остается мокрый под слоем воды, то есть интенсивного прогрева нет. Вот эти два фактора – горение происходит в верхней части горения, с горловины резервуара и вся температура уходит вверх, и то что, производим охлаждение лафетным стволом – пока дают нам возможность ликвидировать угрозу взрыва данного резервуара и прогрев и возгорание соседних", – говорит заместитель начальника главного управления МЧС России по Республике Татарстан Константин Чанышев.Возбуждено уголовное дело, следователи проверят соблюдение мер безопасности при проведении строительных работ на территории взрывоопасного объекта. Тем временем замеры воздуха провели специалисты передвижной лаборатории. По их данным, концентрация вредных веществ у газораспределительной станции в пределах нормы.