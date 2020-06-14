Проникал в дома, убивал и насиловал: подозреваемый в совершении серии страшных преступлений на территории Московской области дает показания. 53-летний мужчина, работавший сантехником, уже признался в семи эпизодах.

Правоохранители обнародовали кадры следственных действий с участием 53-летнего жителя Каширы, который подозревается в совершении серии страшных преступлений на территории Московской области.По данным пресс-службы регионального управления СК РФ, мужчина, который, как сообщалось ранее, работал сантехником в ЖЭО, уже признался в совершении семи убийств и изнасилований женщин в период с 2010 по 2020 годы.По версии следствия, для воплощения своих преступных замыслов, он проникал в дома. Так, в январе текущего года мужчина забрался на второй этаж домовладения, где изнасиловал 10-летнюю девочку – впоследствии врачам удалось ее спасти.