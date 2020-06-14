Мощный взрыв прогремел на скоростной трассе на востоке Китая – в зону поражения попали машины, оказавшиеся поблизости, а также – жилые дома и заводские корпуса. Известно как минимум о четырех погибших и десятках пострадавших.

В субботу, 13 июня, на участке скоростной трассы, проходящем по территории городского округа Тайчжоу в провинции Чжэцзян на востоке Китая, прогремел мощный взрыв.Как сообщает "Синьхуа", загорелась и взорвалась автоцистерна, перевозившая нефтепродукты (по другой версии, речь идет о транспортном средстве, перевозившем сжиженный газ).В зону поражения попали машины, оказавшиеся поблизости. Кроме того, повреждения получили несколько жилых построек и заводских корпусов.В настоящее время известно как минимум о четырех погибших и более чем пятидесяти пострадавших. Отмечается, что некоторые из травмированных получили сильные ожоги и врачи опасаются за их жизни.