Арктическое вторжение набирает силу в европейской части России. Опять резко похолодало. Зарядили проливные дожди, поднялся штормовой ветер. А ведь начиналась неделя с аномальной жары.

Европейская часть России всю рабочую неделю изнывала от жары, а эпицентр непогоды сместился в Сибирь. Еще в прошлое воскресенье экстремальные ливни обрушились на юг Красноярского края, реки стали выходить из берегов, из-за непогоды были разрушены два моста, размыто несколько дорог. В одном из поселков региона пришлось эвакуировать больше сотни жителей. При этом в горных районах края, а также в Республике Алтай выпал снег. А Кузбасс засыпало крупным градом, размер которого достигал теннисного мяча.В то же самое время на Русской равнине установилась аномально теплая погода, воздух прогрелся, как на севере Африки. Даже в регионах с весьма холодным климатом, например, в Республике Коми и Архангельской области столбики термометров смогли преодолеть отметку плюс 30 градусов — это рекордные цифры. А на берегу Северного Ледовитого океана, в Нарьян-Маре, был зафиксирован температурный максимум XXI века.В центральных областях страны люди открыли купальный сезон: кто-то на реках, а кто-то в своих бассейнах на дачных участках. Заметно прибавилось народа на пляжах Черного моря. На юге Европейской России тоже достигла рекордных значений.Правда, вторжение теплого и влажного воздуха из Средиземноморья привело к образованию мощной кучево-дождевой облачности. В середине недели центральная часть Русской равнины была буквально усеяна грозовыми ячейками. В подмосковном Клину интенсивные ливни местами переходили в град. На улицах города возникли подтопления. Грозовые тучи добрались и до Москвы, в некоторых районах столицы тоже образовались глубокие лужи на дорогах.Однако в целом температурный режим все равно превышал показатели климатической нормы.Объединяет столь разные погодные катаклизмы, случившиеся в столь разных географических районах, уральский антициклон. Этот очаг в течение почти всей недели нарушал нормальный западно-восточный перенос воздушных масс над Евразией. В результате на Русскую равнину веяло зноем из тропиков, а в центр Сибири прорывались влажный и прохладный воздух с акватории Ледовитого океана.И уже сейчас здесь во многих районах объем выпавших осадков существенно превышает июньскую норму. А в некоторых городах, например, в Минусинске и Ленске, столь влажного начала лета не было ни разу за весь вековой период метеонаблюдений. Причем, прежние экстремальные значения превышены почти в полтора раза.А на европейской территории тоже обновились десятки рекордов – только максимальной температуры.В первые дни недели необычайная жара фиксировалась не только на юге, но и даже у арктического побережья, но затем в зоне перегрева остались только южные широты, а на севере температурный режим стал возвращаться в рамки климатической нормы. Это сказалось вторжение холодного фронта, разрушившего атмосферный блок.Сперва стихия нанесла удар по северо-западу страны. Дожди залили улицы Санкт-Петербурга. От града пострадали десятки автомобилей. И если бы не заботливые хозяева, то досталось бы и домашним животным.В течение недели холодный фронт продвигался все дальше вглубь страны. В Екатеринбурге из-за ненастья отменили авиационную часть празднования Дня России, а в Сургуте перенесли фестиваль воздушных шаров. В Москве во время ливня водители включали аварийные сигналы и пытались объехать глубокие лужи. Потоки дождевой воды захлестнули улицы Тольятти, Уфы. А в Рязанской области прошел град размером с перепелиное яйцо.Но вот дальнейшее развитие погодных процессов порождает состояние дежавю. Фронтальный раздел, вытесняющий в Сибирь теплый воздух с Русской равнины, на следующей неделе переберется за Урал, а вслед за ним на Европейскую территорию придет антициклон. Постепенно этот очаг создаст блокирующий циркуляционный режим, когда над Центральной Россией будут наблюдаться южные потоки, а в Сибири, наоборот, задуют северные ветры.В Красноярске в выходные прошумят локальные ливни и грозы, а столбики термометров поднимутся до плюс 26-29. Но с понедельника здесь начнется очередное арктическое вторжение, и температура, словно в сентябре, понизится до плюс 15-18, и лишь в середине недели холодный воздух сумеет немного прогреться.А в Центральной России качнувшиеся погодные качели вернутся к исходному состоянию. Например, в Москве после субботних 18 в воскресенье потеплеет до 21, а затем температура станет быстро повышаться – во вторник-среду, как было и на этой неделе, плюс 28-29.