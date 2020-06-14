Представительница Филиппа Киркорова Екатерина Успенская объяснила участие артиста в резонансном клипе о десантниках. По ее словам, он всего лишь исполнял отведенную ему роль.

Представительница Филиппа Киркорова Екатерина Успенская объяснила участие артиста в резонансном клипе о десантниках. По ее словам, он всего лишь исполнял отведенную ему роль.Помощница исполнителя отметила, что скандальное видео принадлежит каналу СТС и сериалу "В Маске шоу". Поэтому она посоветовала адресовать все вопросы режиссеру Марюсу Вайсбергу и телеканалу. Именно он готовили сценарий нашумевшего скетча.Представительница певца удивилась тому, что на певца обрушился шквал критики и негатива. "Филипп исключительно играл роль", – заявила Екатерина Успенская.Напомним, недавно в инстаграм-аккаунте звезды появилась запись, на которой Филипп Киркоров предстал в образе десантника. Видео было записано для юмористического скетч-шоу.11 Ноя 2018 в 11:39 PSTРанее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал извиниться за ролик. Он назвал этот сюжет отвратительным, так как певец, по его мнению, оскорбил два важных символа – тельняшку и берет. Экс-главы ВДВ порекомендовал артисту извиниться и удалить видео "для своего же блага".