Павел Прилучный ответил на эмоциональное послание экс-возлюбленной. Он поблагодарил артистку.

Павел Прилучный ответил на эмоциональное послание экс-возлюбленной. Он поблагодарил артистку.В своем инстаграм-аккаунте актер опубликовал фото детей – четырехлетней Мии и семилетнего Тимофея. На снимке он отметил страничку Агаты Муцениеце, таким образом обратившись к ней и поблагодарив за общих наследников. Павел Прилучный провел с ними выходной на пляже.Такой кадр артист обнародовал после того, как Агата Муцениеце разместила в своем микроблоге трогательное обращение. В нем она поблагодарила бывшего избранника за то, что научил ее любить. По словам Агаты Муцениеце, только в браке с коллегой она осознала, что способна испытывать очень сильные чувства к другому человеку.Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный договорились, что после развода будут воспитывать детей вместе. Наследники иногда будут жить с мамой, а иногда – с папой. 15 июня должно состояться последнее слушание по делу о разводе супругов.20 Дек 2018 в 11:59 PSTКак писали "Дни.ру", Агата Муцениеце и решили расстаться после громкого скандала, произошедшего в середине весны. Актриса заявила, что супруг побил ее, отобрал телефон и выгнал из дома. После этого она подала заявление на развод.