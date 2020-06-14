В США организаторы акций против расизма и полицейского насилия перешли к новой, более мирной тактике — проводят так называемые молчаливые марши. Власти ряда штатов идут на уступки протестующих: сокращают расходы на полицию и сносят памятники конфедератам.

В США организаторы акций против расизма и полицейского насилия перешли к новой, более мирной тактике — проводят так называемые "молчаливые марши". Власти ряда штатов идут на уступки протестующих: сокращают расходы на полицию и сносят памятники конфедератам.Демонстрации против расизма и полицейского произвола в США продолжаются. К концу третьей недели вместо митингов и погромов в моду входят марши. В Майами активисты перекрыли движение крупной автомагистрали. Полицейским пришлось установить кордон, чтобы остановить колонну протестующих. В результате толпе пришлось вернуться.В Сиэтле шумные демонстрации сменила молчаливая акция протеста. Представители движения "Черные жизни имеют значение" прошли по улицам без криков и скандирования лозунгов с плакатом "Марш тишины – громче, чем когда-либо". Только в отличие от Майами здесь стражи порядка не рискуют препятствовать акции. Суд запретил полиции Сиэтла использовать слезоточивый газ или другие химические раздражители против участников мирных протестов.Ослабить правоохранительную систему в угоду общественным требованиям решили и в Бостоне. Мэр города Марти Уолш рассказал об ударе по карманам полицейских: "Мы знаем о неравноправии в нашей стране не понаслышке, и каждый день стараемся уничтожать его в Бостоне. Мы поддержим почин за счет начального перевода трех миллионов долларов, предназначенных для оплаты сверхурочной службы полицейских Бостона, на решение проблем со здоровьем населения, порожденных расизмом".В дальнейшем мэр планирует сократить бюджет органов правопорядка еще на 12 млн долларов. Уолш заявил, что эти средства лучше потратить на здоровье и благосостояние жителей города. Таким образом, в мэрии решили выполнить требования протестующих. Прежде, чем те добьются этого силой.Такой же стратегии, похоже, придерживаются в администрации города Норфолк, штат Вирджиния. На волне вандализма, прокатившейся по стране в последние дни, там решили добровольно демонтировать памятник, который символизировал собирательный образ солдата армии конфедератов. Решение объяснили заботой о протестующих: если бы они попытались снести статую самостоятельно без спецтехники, то могли бы получить травмы."Снести статуи легко, но тяжелая работа по преодолению поколений ненависти, неравенства и несправедливости остается впереди. Решение проблемы огромных социальных и экономических последствий наследия расизма потребует от всех нас совместной работы", – заявил мэр Норфолка Кенни Александр.Куда отвезут монумент теперь и вернется ли он когда-нибудь на постамент, пока неизвестно.