Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что, пришло время прервать отношения с южнокорейской стороной. Она сообщила, что отдала распоряжение решительно предпринять следующий шаг в отношении Сеула.

Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что, "пришло время прервать отношения с южнокорейской стороной".Она сообщила, что, пользуясь предоставленной ей властью, отдала распоряжение отделу по делам взаимодействия с врагом "решительно предпринять следующий шаг" в отношении Сеула.Что же касается последующих действий в отношениях двух стран, Ким Ё Чжон указала, что решения по этому поводу будет принимать Генеральный штаб Корейской народной армии, пишет ТАСС.Ранее заведующий отделом Единого фронта ЦК ТПК Чжан Гым Чхоль заявил, что КНДР утратила доверие к властям Республики Корея и предупредила Сеул о "прискорбных и мучительных временах" в связи с конфликтом вокруг агитационных листовок, которые южнокорейская сторона отправила на север с помощью воздушных шаров.В ответ на распространение листовок КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей, в том числе коммуникационный канал между военными Севера и Юга, а также горячую линию руководства двух стран. Сеул выразил обеспокоенность ситуацией.