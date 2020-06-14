Скандалы вокруг участников шоу Дом-2 не утихают даже, когда они отправляются за ворота телестройки. Накануне произошел очередной курьезный инцидент – экс-участник шоу не рассчитал дозу алкоголя, и в итоге потерял сознание. Полицейские попытались побеседовать с неадекватным гражданином, но ему стало плохо, и знаменитость повалилась на пол.

Скандалы вокруг участников шоу "Дом-2" не утихают даже, когда они отправляютсяза ворота телестройки. Накануне произошел очередной "курьезный" инцидент –экс-участник шоу не рассчитал дозу алкоголя, и в итоге потерял сознание. Полицейскиепопытались побеседовать с неадекватным гражданином, но ему стало плохо, изнаменитость повалилась на пол.Экс-участник скандального шоу "Дом-2" Алексей Кудряшов влип в весьманеприятную историю. Судя по всему, мужчина никак не может забыть о бесконечномпразднике, который дарил ему телепроект.За неимением продюсеров и съемочнойгруппы парень решил своими силами устроить цирк. Сегодня стало известно, что ондопился до того, что вырубился прямо на ходу.Телеканал "РЕН ТВ" эпичными кадрами – Кудряшов валяется на полу всостоянии полной невменяемости. В таком прекрасном виде любимца зрителей шоу "Дом-2"узрели прибывшие на подмогу медицинские сотрудники.30 Май 2020 в 2:27 PDTКак сообщает канал,правоохранители задержали Алексея Кудряшова и хотели побеседовать с ним на тему его неадекватного состояния. Задержание произошло наБотанической улице в Москве. Однако вскоре горе-знаменитости стало так плохо,что потребовалось участие скорой помощи.