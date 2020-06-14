Российский голкипер клуба Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский был поставлен на вторую строчку рейтинга вратарей, которые в нынешнем сезоне продолжают борьбу за Кубок Стэнли. Список был составлен Национальной хоккейной лигой.

Российский голкипер клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский был поставлен на вторую строчку рейтинга вратарей, которые в нынешнем сезоне продолжают борьбу за Кубок Стэнли. Список был составлен Национальной хоккейной лигой.Первое место было отдано стражу ворот "Бостон Брюинз" финну Туукке Раску, тройку замкнул Коннор Хеллебайк из "Виннипег Джетс". Еще один российский голкипер Сергей Бобровский, выступающий за "Флориду Пантерз" был поставлен на 15 место.Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно. Теперь команды вернутся в игру уже матчами плей-офф. Накануне стало известно, что клубы лиги уже возвращаются в тренировочный процесс и готовятся к рестарту сезона.