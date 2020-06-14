Центр Лондона заполонили тысячи сторонников ультралевых и ультраправых. Там - битва вокруг памятника Черчиллю. Для одних он - империалист и расист, для других - великий патриот.

Центр Лондона заполонили тысячи сторонников ультралевых и ультраправых. Там — битва вокруг памятника Черчиллю. Для одних он — империалист и расист, для других — великий патриот. Какая это будет "дискуссия", полиции было понятно заранее. Введен в действие так называемый 60-й протокол, позволяющий жесткие меры.В Лондоне проходят сразу несколько демонстраций. На площади перед парламентом собрались те, кто называют себя защитниками памятников, среди них — ультраправые и футбольные фанаты. Несколько раз они вступали в столкновение с полицией. В ход шли кулаки, летели пивные бутылки и банки.Демонстранты пытаются прорвать кольцо, которое создала полиция. Многие из участников этой потасовки не хотят, чтобы их лица были видны. Чтобы обуздать беспорядки, британское правительство обязало работать круглосуточно суды и грозит арестами хулиганам. Но заведенную толпу не так-то просто остановить.Пострадали двое журналистов. Полицейские вывели их на безопасное расстояние, чтобы оказать им медицинскую помощь. Столкновения возникают спонтанно, логики в действиях протестующих нет. Ясно только то, что призывы полиции и правительства воздержаться от участия в уличных акциях протеста не помогли.Лондонская мэрия накануне закрыла многие монументы в центре города фанерными щитами, заколочен памятник Черчиллю. Правых радикалов только раззадоривает такое поведение властей. Участники демонстрации против расизма требуют отправить статую Черчилля в музей.Накануне лидеры местного движения "Жизнь черных имеет значение" призвали сторонников держаться подальше от центра Лондона, чтобы не провоцировать столкновения с ультраправыми. Полиция установила барьер на улице Уайтхолл, что недалеко от резиденции Борис Джонсона, куда обычно стремятся демонстранты, рассчитывая таким образом разделить враждебные группировки. Улицы, идущие в сторону от Парламентской площади, перекрыты двойными кордонами полицейских. Небольшими группами они выпускают из этого кольца желающих уйти демонстрантов.Скотланд-Ярд поставил жестко условие - после пяти часов вечера по лондонскому времени все должны разойтись - угрожая арестами тем, кто не подчинится властям.