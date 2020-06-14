В субботу в Виго пройдет матч 28 тура чемпионата Испании между Сельтой и Вильярреалом. Российский нападающий Сельты Федор Смолов начнет встречу на скамейке запасных.

В субботу в Виго пройдет матч 28 тура чемпионата Испании между "Сельтой" и "Вильярреалом". Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов начнет встречу на скамейке запасных.30-летний нападающий сборной России попал в заявку на матч с "Вильярреалом". Федор начнет встречу на скамейке запасных. Но вероятность его появления на поле достаточно высока. В Ла Лиге разрешено проводить пять замен.Федор Смолов был арендован "Сельтой" у "Локомотива" до конца сезона. В текущем чемпионате Испании Федор сыграл шесть встреч и забил один мяч.