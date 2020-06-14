В Виго прошел матч 28 тура испанской Ла Лиги между Сельтой и Вильярреалом. Встреча завершилась победой гостей с результатом 1:0. Нападающий хозяев Федор Смолов провел на поле 8 минут.

В Виго прошел матч 28 тура испанской Ла Лиги между "Сельтой" и "Вильярреалом". Встреча завершилась победой гостей с результатом 1:0. Нападающий хозяев Федор Смолов провел на поле 8 минут.Встреча прошла в равной борьбе. У обеих команд были шансы забить. Но на табло стадиона "Балаидос" светились два нуля. Федор Смолов вышел на поле на 82 минуте, чтобы помочь "Сельте" дожать соперника. Но за 8 минут он ничего не успел сделать.Казалось, встреча завершится вничью. Но на последней минуте "Вильярреал" провел голевую атаку. С ударом Карлоса Бакки вратарь "Сельты" Рубен Бланко справился, но первым к мячу успел Ману Тригерос, который провел победный гол."Вильярреал" выиграл 1:0, набрал 41 очко и находится на 8 месте. "Сельта" с 26 очками остается на 17 позиции.