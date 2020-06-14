Ведущая Ксения Собчак известна своими провокационными высказываниями. Однако на сей раз неудачная шутка вышла знаменитости боком.

Ведущая Ксения Собчак известна своими провокационными высказываниями. Однако на сей раз неудачная шутка вышла знаменитости боком.Тот факт, что Ксения Собчак редко задумывается о последствии своих одиозных высказываний, не является новостью. Однако современное общество не готово спускать ведущей с рук любые выходки.Недавно телеведущая допустила неосторожность и новом выпуске передачи "Осторожно, новости" в глумливой манере высказалась о ситуации, которая произошла в детстве с певцом Стасом Костюшкиным. Исполнитель не побоялся заявить на широкую публику, что в свое время, когда был еще ребенком, подвергся насилию со стороны педофила. Собчак сочла это поводом для того, чтобы шутить.Реакция пользователей Сети была молниеносной. Люди вспомнили, что весомую долю дохода Собчак получает благодаря рекламным контрактам с известными брендами. Неравнодушные граждане рванулись писать гневные комментарии в официальных инстаграм-аккаунтах фирм, с которыми сотрудничает ведущая.17 Дек 2018 в 12:10 PSTПредставители крупного интернет-магазина косметики обратили внимание на недовольство общественности и выступили с официальным заявлением. Оказалось, что бренд прекращает сове сотрудничество с Собчак. "В философии нашего бренда только добрые дела и положительные эмоции, мы не можем разделить неоднозначные высказывания Ксении Собчак", – говорилось в сообщении.