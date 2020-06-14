В мае в Москве скончались чуть более 5200 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Вместе с тем только 2700 из них умерли непосредственно от COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала Россия 24. Он признал, что май был, пожалуй, самым тяжелым месяцем в этом смысле.

В мае в Москве скончались чуть более 5200 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Вместе с тем только 2700 из них умерли непосредственно от COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" в субботу, 13 июня.Он признал, что май был, пожалуй, самым тяжелым месяцем в этом смысле, поскольку пик заболеваемости пришелся на конец апреля — начало мая. И цифра смертности за этот период "действительно большая", с сожалением констатировал Собянин.Мэр сравнил ситуацию в Москве с ситуацией в ряде других городов, где смертность выросла в несколько раз по сравнению с прошлыми годами. "В некоторых — в два раза, в некоторых — в три раза. Там приличный такой прирост смертности", — рассказал он, отметив, что в столице такого не наблюдалось.В условиях распространения коронавируса столичные власти действовали на основе рекомендаций ВОЗ, а также инструкций, выработанных совместно с Министерством здравоохранения РФ, добавил Собянин.Со своей стороны, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила ранее в субботу, что пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России пришелся на 11 мая, когда был осуществлен выход из режима нерабочих дней.По данным оперативного штаба, на 13 июня в Москве выявлено 1 493 новых случая заражения, общее их количество составило 204 428. Выздоровели всего 119 558 человек, умер 3 231.