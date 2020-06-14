Футболисты Сочи и Краснодара провели товарищеский матч. Сочинцы крупно победили одного из лидеров российской премьер-лиги 4:1.

Футболисты "Сочи" и "Краснодара" провели товарищеский матч. Сочинцы крупно победили одного из лидеров российской премьер-лиги 4:1.Встреча прошла в Краснодаре без зрителей. "Сочи" выиграл с крупным счетом 4:1. Мячт у победителей забили Антон Заболотный, Андрей Мостовой, Александр Кокорин и Кирилл Заика. Единственный гол в составе "Краснодара" записал на свой счет Вандерсон."Сочи" возобновит чемпионат 19 июня домашним матчем с "Ростовом". 21 июня "Краснодар" примет московское "Динамо".