Более 100 сотрудников УВД на Московском метрополитене приняли участие в добровольном донорском марафоне, пополнив банк крови крупнейших медицинских учреждений столицы...

Более 47 литров крови полицейские сдали для людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, получивших травмы различной степени тяжести в результате несчастных случаев, и тяжелобольных пациентов.В преддверии Всемирного дня донора, 14 июня, по всей стране стартовал недельный марафон донорства крови. Целью этого социально-значимого мероприятия прежде всего является привлечение внимания к обеспеченности медицинских учреждений необходимым запасом компонентов крови.Дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи, срочные операции – каждый день тысячи людей нуждаются в переливании крови. Поэтому сотрудники полиции столичного метрополитена без промедления откликнулись на призыв врачей НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и ГКБ имени В.М. Буянова. Стражи порядка не понаслышке знают, насколько жизнь человека зависит от такого важного компонента, как донорская кровь, и всегда готовы прийти на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации, ведь порой даже 450 мл может спасти жизнь не одному человеку.Более 100 сотрудников Управления внутренних дел на Московском метрополитене приняли участие в добровольном донорском марафоне, пополнив банк крови крупнейших медицинских учреждений столицы более чем 47 литрами крови. Кроме того, после проведения всех необходимых обследований полицейские стали донорами плазмы крови.Все процедуры проходили под неукоснительным наблюдением врачей и с соблюдением мер необходимой предосторожности. Стражи порядка прошли анкетирование и предварительную диагностику состояния здоровья, по результатам которой практически все оказались годными к сдаче крови. Некоторые стали донорами впервые, но есть и те, для кого это уже стало делом чести и доброй традицией.От главного специалиста – трансфузиолога Департамента здравоохранения города Москвы А.Ю. Буланова в адрес сотрудников полиции Управления внутренних дел на Московском метрополитене поступило письмо со словами искренней благодарности за участие в организации донорских акций: «Огромное спасибо вам и вашим сотрудникам за присущую людям вашей профессии оперативную и четкую реакцию на проблемы здравоохранения города».Пресс-служба УВД на ММ(495) 621-31-18