Московский Спартак продолжает подготовку к возобновлению чемпионата России по футболу. Красно-белые провели занятия на своей базе в Тушине.

Московский "Спартак" продолжает подготовку к возобновлению чемпионата России по футболу. Красно-белые провели занятия на своей базе в Тушине.Спартаковцы провели двадцатидневный сбор на базе подмосковной Тарасовке, а в субботу перебрались в Тушино, на домашнюю арену. Перед началом занятий тренерский штаб и футболисты прошли тестирование на коронавирус. Тренировка прошла с соблюдением всех профилактических норм, сообщает ТАСС."Спартак" проведет первый после паузы матч 20 июня в Туле против "Арсенала". Москвичи занимают восьмое место в таблице.