Идут активные обсуждения свежих данных Росстата. Специалист ВОЗ в Женеве Майкл Райан заявил, что сравнительно небольшое количество летальных случаев от COVID-19 в России выглядит необычно. К 13 июня прибавилось и новостей, и комментариев.

Идут активные обсуждения свежих данных Росстата. Специалист ВОЗ в Женеве Майкл Райан заявил, что сравнительно небольшое количество летальных случаев от COVID-19 в России выглядит "необычно". К 13 июня прибавилось и новостей, и комментариев.Медики понимают друг друга с полуслова — это бригада московских врачей под руководством Дениса Проценко консультирует коллег из Махачкалы. Вот уже несколько дней количество заболевших коронавирусом в Дагестане медленно, но снижается."Мы не видим никаких больших проявлений, вспышек, поэтому можем, наверное, констатировать, что первая волна идет на спад", — заявил главврач клинической больницы ;40 города Москва Денис Проценко.Из-за карантина статистические службы всех стран работали в сверхсложных условиях. Статистики Норвегии публиковали данные о летальности с двухнедельной задержкой, эксперты США — часто с восьминедельной. Российским специалистам очень помогла развитая и не имеющая аналогов система патологоанатомической экспертизы. Благодаря ей врачи точно знали причину смерти каждого пациента.Сегодня — важные разъяснения от Росстата. "Девять лет в стране ежегодно наблюдается тенденция к снижению смертности и, соответственно, к росту ожидаемой продолжительности жизни. Однако в восьми регионах показатель смертности в апреле вырос более чем на 5% по сравнению с апрелем 2019 года", — отметил руководитель Росстата Павел Малков.Именно в апреле на показатели смертности впервые начала влиять эпидемия коронавируса. По всей стране скончались больше тысячи человек с подтвержденным COVID-19. Но еще были случаи, когда все симптомы указывали на коронавирус, но анализы инфекцию не выявляли. Кроме того, есть летальные исходы, когда вирус не стал главной причиной смерти, а ускорил ее. И еще одна категория: например, пациент скончался от травмы, а при вскрытии у него обнаружили коронавирус. Все ли эти случаи следует вносить в статистику умерших именно от COVID-19?"Конечно, может возникнуть желание все их сложить, но это абсолютно некорректно. Это разные вещи. Полностью подтвержденные смерти от COVID-19 находятся в первой группе. Все эти цифры корректируются по мере поступления новых данных, дополняются и выверяются. Исследователи из других стран полагают, что уточнение данных будет продолжаться по всему миру еще достаточно долго, и окончательные цифры по потерям от коронавирусной эпидемии появятся еще не скоро", — пояснил Павел Малков.Из крупных государств с большим числом заражений коронавирусом в России действительно самый низкий показатель смертности. Для сравнения: в Великобритании почти 300 тысяч зараженных и свыше 40 тысяч погибших. Летальность – 14%. Такая же и в Италии. В США — больше 2 миллионов инфицированных, 114 тысяч смертей, летальность — пять 5,5%. В Канаде – 8%, во Франции — 15, Германии — почти 5. В России врачи не смогли помочь 6,5 тысячи заболевших — это около 1,5% летальных исходов."Если даже все сложить — и то, что не связано со случаями, когда COVID-19 стал основной причиной смерти, — то это 2,6%, — сказала Татьяна Голикова, зампредседателя правительства РФ по вопросам социальной политики. Возможности почти стопроцентного патологоанатомического вскрытия дали нам возможности в дополнение к тем методическим рекомендациям, которые издала ВОЗ, распределить влияние коронавируса на течение других заболеваний более детально, чем это сделано в других странах".Москва и Московская область — самые густонаселенные, именно они приняли на себя первый и самый сильный удар инфекции. Вот данные Росстата по Москве: всего в апреле скончались 11834 человека — почти на 20% больше, чем в прошлом году. Из них: 636 — коронавирус как основная причина гибели. 169 — возможно, коронавирус стал причиной. 360 — COVID дал осложнение и ускорил смерть, еще 396 случаев — коронавирус диагностирован, но на летальный исход никак не повлиял. Но даже если включить в статистику все эти случаи, процент смертности в Москве окажется самым низким среди мировых мегаполисов. В Нью-Йорке, Лондоне, Мадриде, Стокгольме летальность выше в несколько раз."Подавляющее большинство было спасено от COVID-19. Умерли в Москве 5200 с небольшим людей — это большая цифра. Патологоанатомы проанализировали каждую смерть каждого пациента , мы получили достаточно объективную картину", — констатировал мэр Москвы Сергей Собянин.Корректировку в соответствии с новой методикой сделали и в Подмосковье. Пик смертности в регионе пришелся на май."506 человек у нас в мае умерли, к сожалению. 900 — это неподтвержденные, но вся симптоматика была. И еще плюс 200 — это хроники, на которых COVID-19 повлиял", — пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Столь точная и подробная картина смертности от коронавирусной инфекции вообще существует только в России — в других странах вскрытие практикуется медиками не столь часто, а потому во время пандемии выяснить, от чего именно скончался тот или иной пациент, не всегда представляется возможным. Эксперты ВОЗ, которые следили за ситуацией в России из Москвы, а не из Женевы, тоже оценили качество российской статистики."Огромные возможности тестирования позволили России иметь очень хорошую картину понимания, что происходит с эпидемией. Эти показатели, конечно, отражают реальную картину. Ни в коем случае ВОЗ не имеет претензий к Российской Федерации, что касается статистики по смертности", — заявила Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ.Еще недавно две трети всех заболевших коронавирусной инфекцией россиян были жителями Москвы или Подмосковья, сейчас — лишь каждый пятый. Столичные врачи, помогающие коллегам из регионов, уверены, что и там ситуация будет улучшаться."Видим тенденцию медленного стихания и ухода эпидемии, для врачей это остается большим вызовом все же. Потому что в хвосте эпидемии всегда остаются наиболее тяжелые больные, которые имеют очень высокий риск смерти", — пояснил Денис Проценко.Благодаря принятым мерам с конца марта рост заболеваемости коронавирусом сократился в шестнадцать раз, и больше половины регионов страны активно снимают карантинные ограничения. А в Москве уже продемонстрировали новые стандарты публичных мероприятий. Книжный фестиваль, который прошел на Красной площади, стал еще и санитарным мастер-классом, как дарить людям не просто яркие, но и безопасные эмоции.