Военные США больше не будут решать чужие конфликты, пообещал американский президент Дональд Трамп выпускникам военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк, передает канал Россия 24.

Военные США больше не будут решать чужие конфликты, пообещал американский президент Дональд Трамп выпускникам военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк, передает канал "Россия 24".Обратившись к выпускникам, Трамп заметил, что они начинают свою карьеру в решающий для американской истории момент. Возвращаются прежние принципы, теперь задача американского солдата — защищать свои рубежи, а не восстанавливать и разрешать конфликты в чужих странах, тем более что о них многие люди даже и не слышали. Глава государства решительно отметил, что эра бесконечных войн заканчивается. Америка не полицейский для всего мира. Но если ей будет что-то угрожать, колебаний не будет, подчеркнул Трамп.Хотя буквально на днях он уведомил Конгресс о том, что американский военный контингент остается по меньшей мере в десятке стран, включая Афганистан, Ирак, Сирию, Турцию.Тогда же Трамп сообщил, что новейшие гиперзвуковые ракеты США с расстояния 1600 километров смогут поразить цель диаметром около 70 сантиметров. О сроках ее готовности сказано не было. Ранее в Пентагоне признали, что Россия и Китай опережают США в разработке гиперзвукового оружия.